صورة.. عمر الشناوي في كواليس "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: كشف الفنان الشاب عمر الشناوي، حفيد النجم الراحل كمال الشناوي، عن صورة له من كواليس مسلسل "بلا دليل"، عبر صفحته الشخصية بـ"إنستجرام". ظهر الشناوي الصغير في الصورة وبرفقته الفنانة التونسية درة، ونالت الصورة إعجاب الجمهور. مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، وخالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وجمال عبد الناصر، وانعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وأحمد كرارة ومحمد شاهين،وشيرين عرفة، وجاري ترشيح باقي الأبطال، وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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