الليلة.. دنيا سمير غانم ضيفة "الحكاية" مع عمرو أديب على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، في العاشرة من مساء اليوم الاثنين، الفنانة دنيا سمير غانم، في حلقة جديدة من برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه على قناة MBC مصر.

كما تشهد الحلقة استضافة الفنان هشام جمال. وتتحدث دنيا خلال الحلقة عن كواليس المشاركة في حفل ختام كأس الأمم الإفريقية.

وتكشف في جانب من الحوار عن كواليس مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة تلاتة" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، والسر في تعاونها الدائم مع هشام جمال، وما الذي تستعد لتقديمه خلال الفترة المُقبلة.