بالفيديو: سر اختفاء عمر الابن الأصغر لفاروق الفيشاوي.. وهذا ما كشف عنه

لا يعرف الكثيرون أن للفنان الراحل فاروق الفيشاوي ابناً آخر غير أحمد الفيشاوي، وهو الابن الأصغر الذي لا يحب الأضواء، ولم يسع لدخول الوسط الفني.

وتواجد عمر يوم تشييع والده وكان في غاية التأثر والحزن ولم يتم تسليط الضوء عليه بشكل واضح لأنه لا يحب الظهور على الاعلام إلا أنه بقي يجاور والدته ويساعد شقيقه.

وتحدث الإعلامي محمود سعد، عبر برنامجه “باب الخلق” عن الفنان الراحل ولم يقصر مع ابنه الأصغر عمر قائلاً: “فاروق لم يقصر أبدا مع ابنه عمر بسبب ظروفه الخاصة.. وأنا أشهد بذلك لأنه مش الشخصية اللي تتخلى عن مسؤولياتها”.

وعمر هو ابن الفنان الراحل من زوجته الفنانة سمية الألفي، وشقيق الفنان أحمد الفيشاوي، ويعيش مع والدته ويظهر معها أحياناً في بعض المناسبات الاجتماعية.

درس إدارة الأعمال وتولى لفترة إدارة أعمال شقيقه أحمد، لكنه لم يستمر طويلاً في العمل معه، والده كان دائما يصفه بأنه عاقل وحكيم ومتزن في تصرفاته أكثر من شقيقه الأكبر.

كان آخر ظهور إعلامي لعمر الفيشاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي في أثناء استضافتها لوالده في أكتوبر الماضي، بعد إعلان إصابته بالسرطان.