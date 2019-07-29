تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، وذلك اليوم الأثنين الموافق 29 يوليو.

"المتفائل"

يعرض على المسرح القومي بالعتبة "المتفائل" في تمام الساعة التاسعة مساء يوميا ماعدا الأربعاء

تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

عرض "المتفائل " بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجا، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية للكاتب كانديد فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام .

أسعار التذاكر ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ جنيه

"يوم أن قتلوا الغناء "

يعر ض على مسرح الطليعة بالعتبة قاعة زكي طليمات " يوم ان قتلوا الغناء" فى الساعة السابعة مساء " 7:00م"

عن صراع ما بين أخوين ، فى رحلة البحث عن سبب الوجود و سرالكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، و التعصب و الكراهية من ناحية أخرى ، العرض من تأليف محمود جمال بطولة ياسر صادق ، شادى سرور ،طه خليفة ،ألحان فؤاد، حمادة شوشة ، محمد ناصر ،هايدى رفعت ،اداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى ، موسيقى أحمد نبيل ، ديكور محمد سعد ،ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.

اسعار التذاكر : ٣٠جنيه

" نوح الحمام"

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يعرض على مسرح الطليعة بالعتبة قاعة صلاح عبد الصبور "نوح الحمام" أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد في الساعة السابعة مساء.

بطولة سوسن ربيع ، ياسر عزت ، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف و إخراج أكرم مصطفى.

سعر التذكرة ٢٠ جنيه

"رحلة الزمن الجميل "

يعرض على مسرح القاهرة للعرائس "رحلة الزمن الجميل" في الساعة السابعة مساء مساءً

العرض يدور احداثه حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعونى، العرض من تأليف وأشعار يحيي زكريا ، موسيقي وألحان كريم عرفة ، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجى، و العرض فكرة وإخراج محمد نور.

أسعار التذاكر ٢٥، ٣٥ جنيه.

"زهرة اللوتس"

يعرض على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد "زهرة الوتس" في تمام الساعة السابعة والنصف مساء

العرض تدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس"ابنة الملك عنها و أسباب اختفائها.

من تأليف طارق مرسي، بطولة سيد جبر ، هدى هاني، حمدي العربي، وائل ابراهيم، فادي خفاجةو إخراج محمد حجاج.

سعر التذكرة ٣٠ جنيه