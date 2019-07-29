رأفت زين يكشف لـ "الوفد" أسرار خلال بروفات "سينما مصر"

أعرب الفنان رأفت زين، عن سعادته بالجاح الكبير الذي حققه عرض "سينما مصر" منذ أول أيام عرضه على خشبة مسرح مركز الإبداع بالأوبرا.

وأكد "زين" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أن الدكتور خالد جلال دائمًا ما يحرص على بث الثقة في القدرات الفنية لدى أبطال العرض.

وتابع :"أن الدفعة بأكملها تعلمت من الدكتور خالد كيفية المذاكرة وكيفية المحافظة على الفن وعلى انفسنا، كما أنه دائمًا يبث في نفوسنا الطاقة الإيجابية وكيفية إختيار الأعمال البناءة للحفاظ على الوطن والفن".

وتابع :"بصراحه الدكتور خالد جلال مثلي الأعلى وأتمنى أن أصل إليه في درجة حبه لأبناءة وحرصه الدائم على نصائحهم وخوفه دائمًا على وطنه".

وعن الشخصيات التي يجسدها خلال العرض قال :"أجسد شخصية الفنان عبدالمنعم إبراهيم في فيلم فتافيت السكر، وشخصية الفنان صلاح ذوالفقار في فيلم عفريب مراتي، وشخصية الفنان صلاح قابيل في فيلم زقاق المدق، وذلك بجانب شخصية الفنان عبدالمنعم إبراهيم في فيلم أضواء المدينة، بالإضافة إلى أن كل أسبوع يتم إضافة مشاهد جديدة للمسرحية وأشارك بها".

وعن إستعداده لهذه الشخصيات قال :"في الحقيقة هذه الأدوار تمت مذاكرتها والإستعداد لها خلال عام

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وأربعة أشهر تقريبًا وكانت الصعوبة في أن الدكتور خالد رفض تقليد هؤلاء النجوم الكبار ولكن طلب استدعاء روحهم في جسدنا بجميع تفاصيلهم حتى يشعر الجمهور على خشبة المسرح أننا هو تلك الفنان".

وتابع :" كما أننا قرأنا كثيرًا عن هؤلاء الفنانين وعن حياتهم الخاصة حتى نصل لهذا الإستعداد النفسي والجسماني لتقديم تلك الأدوار كما أننا قرأنا عن أحوال البلد خلال تلك الفترة وماهي علاقة كل فنان بزملائه في العمل، كما اننا لدينا فخر كبير بإستدعاء أرواح هؤلاء الفنانين وتجسيد أدوارهم حاليًا على خشبة المسرح".

وعن رهبة الجمهور التي واجهته خلال أولى عروض المسرحية قال :" بصراحة أنا قدمت أكثر من 30 عرض مسرحي ودائمًا لدي فكرة رهبة الجمهور وخشبة المسرح ولكن رهبة مركز الإبداع مختلفة نظرًا لوجود نجوم كبار يحرصون على مشاهدة العرض فإننا نشعر بتوتر وإرتباك ولكن لدينا ثقة بأنفسنا أن نظهر بشكل يليق بأبناء خالد جلال، بالإضافة إلى أن وجود الدكتورة

إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة خلال الإفتتاح أعطانا دعم كبير جدًا".

وعن سؤاله هل أخطأ أحد من قبل على خشبة المسرح من أعضاء الفريق قال :" لابوجد حتى الأن وإن شاء الله لم يتواجد ذلك خلال الأيام المقبلة فأننا قمنا بعمل أكثر من 500 بروفا للعرض حتى لا نشعر أن هؤلاء الأدوار نحفظها مثل أسمائنا، كما أن الدكتور خالد لايعطي لأحد فرصة التجويد على خشبة المسرح وعند وجود زيادة تفاصيل صغيرة على المسرح يلاحظها دكتور خالد دائمًا.. كما أنه عقب نهاية كل عرض يكتب لنا ملحوظاته حتى نتفاداها في العروض المقبلة فأن ميزان الدكتور خالد على المسرح فأنه بمثابة ميزان ماس".

وعن المواقف الطريفة التي واجهتهم خلال البروفات قال :" بالفعل حدث معنا أثنا التجهيزات للعرض مواقف كثيرة كوميدية فأن الدكتور خالد دائمًا ماتكون جلساته معنا بها روح الفكاهة ومحبة العمل".

وعن بداية اكتشافة في مركز الإبداع قال :"قدمت في مركز الإبداع وأنتظر الرد ثم قدمت عرض "السيرة الهلامية" للمخرج محمد الصغير، وكان ذلك ضمن قوافل التنوير المسرحي التابع لوزارة الثقافة للدكتورة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وبرعايتها ومع الدكتور خالد جلال وتم العرض على خشبة مسرح جامعة عين شمس وحضر الثنائي العرض وعقب انتهائه طلب الدكتور خالد مني أن أقدم في مركز الإبداع وابلغته أنني بالفعل قدمت في المركز منذ فترة فقال أنِ سوف أكون معه بالدفعه القادمة وبالفعل حاليًا أتخرج من هذه الدفعة".