عزاء فاروق الفيشاوي.. الحزن يكسو الوجوه

أقيم عزاء فاروق الفيشاوى، أمس الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتلقى العزاء الفنان أحمد الفيشاوي، وشقيقه عمر الفيشاوي. في حضور لفيف من الفنانين والشخصيات العامة.

وكسا الحزن وجوه المعزين لفقدان الفن المصري واحد من أبرز رواده

توفى الفنان فاروق الفيشاوى، فجر يوم الخميس 25 يوليو 2019، عن عمر ناهز 67، بعد صراع مع مرض السرطان، الذى أعلن عنه في 3 أكتوبر 2018، بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، ما أصاب الحضور بالصدمة.

ولد الفنان فاروق الفيشاوي بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 1952، لأسرة ميسورة الحال لديها خمسة أولاد (ثلاثة أبناء وابنتين)، كان فاروق أصغرهم، توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى شقيقه الأكبر رشاد رعايته وتربيته، وحصل على البكالوريوس في الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس.

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للفنان الراحل فاروق الفيشاوى مسيرة فنية طويلة مع السينما والمسرح والتلفزيون من أهمها (حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش).

وشارك في أكثر من مائة وثلاثين عملًا دراميًا بين السينما والتلفزيون، من بينها: القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألني من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدا سأنتقم، حنفي الأبهة، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، قهوة المواردي، والمرأة الحديدية. فبراير 1952وحصل على ليسانس الآداب.