سمير صبري يتذكر مشوار كمال الطويل مع نجله زياد

يستضيف برنامج "ذكرياتي" بإذاعة الأغانى الذي يقدمه النجم سمير صبري من إخراج محمد تركي الملحن زياد كمال الطويل للحديث عن مشوار والده الموسيقار الكبير الراحل كمال الطويل وعلاقته بالنجوم وكيف أثرت تلك الحياة التي عاشها زياد الطويل في منزل أحد عمالقه زمن الفن الجميل وكيف كانت لتلك الحياة أثر كبير على تكوين الحس الفني لزياد والده الموسيقار الكبير الراحل كمال الطويل وعلاقته بالنجوم وكيف أثرت تلك الحياة التي عاشها زياد الطويل في منزل أحد عمالقه زمن الفن الجميل وكيف كانت لتلك الحياة أثر كبير على تكوين الحس الفني لزياد تذاع الحلقة غدا الثلاثاء في تمام الرابعة عصرا.

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