عبدالرحمن لاشين يشارك بعرض "رحلة البحث عن هي" في مسابقة إبداع لمراكز الشباب

يستعد المخرج المسرحي عبدالرحمن لاشين، للمشاركة بالعرض المسرحي "رحلة البحث عن هي"، فى مسابقة إبداع ٢ لمراكز الشباب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك أوائل شهر أغسطس القادم.

وأكد "لاشين" أن مسرحية "رحلة البحث عن هي" تتضمن أهم 5 مشاكل تجسد معاناة المرأة

فى المجتمع المصري و العربي.

ويشارك في بطولة العرض كل من "كريم عبدالله، عبدالله محمد، محمد أحمد بوجي، ياسمينا حمدي، جيسي النجار وآلاء ياسر، عبدالرحمن سيد، سعد الحباك، علياء البرنس، هدير ذكي، بسنت مدبولي،

عمرو طلعت، محمود رأفت، أحمد كاريكا، روان ناجي، الأطفال ريتاج البنا وكنزى وائل"، مخرج منفذ هدير ذكي، إخراج عبدالرحمن لاشين، منسق إعلامي جيسي النجار.

ويذكر أن تم عرض مسرحية "رحلة البحث عن هي" على مسرح الهوسابير في شهر ديسمبر الماضي بحضور الفنانه أمل رزق، كما تم تكريم أبطال العرض من قبل المجلس القومي للمرأة بالجيزة.

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