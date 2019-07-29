مصطفى قمر يطرح أول أغاني ألبومه نهاية الأسبوع

يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح أغنية جديدة بعنوان "س من الناس"، وهى من ضمن أغانى ألبومه الجديد.
ويشار إلى أن الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامى جمال، توزيع توما،الذي من المقرر أن يتم طرحها الخميس المقبل.
يذكر أن الألبوم يتضمن أيضًا أكثر من أغنية، منها أغنية "حبيبك اللي تحبه"،كلمات حسن عطية، ألحان وتوزيع توما، "نفس السيناريو"، كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد العدل، توزيع عادل حقي، "عارف"، كلمات عصام حسني، ألحان شريف بدر، توزيع أحمد إبراهيم، "ناوي"، كلمات محمد عاطف، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم.
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