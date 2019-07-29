الليلة.. إليسا تُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في تونس

تُحيي المطربة إليسا حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "قفصة" الدولي فى دورته الأربعين بتونس.

من المقرر أن تقدم إليسا خلال الحفل عددًا من أغنياتها المميزة والشهيرة التى قدمتها خلال مشوارها الغنائي،

ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يذكر أن المطربة إليسا طرحت أخيرًا فيديو كليب أغنية "كرهني"، وحققت نسبة مشاهدة عالية ونجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.