تعرف على لجنة تحكيم برنامج "The Voice"وموعد تصوير الموسم الجديد

أعلن مازن حايك، المتحدث باسم "إم بي سي"، عن بدء تصوير الموسم الجديد من برنامج "The Voice" فى نسخته العربية مع بداية شهر أغسطس. أغسطس. كما أعلن مازن عن أعضاء لجنة التحكيم الجدد وهم: راغب علامة، أحلام، سميرة سعيد، محمد حماقى. يشار إلى أن البرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، وسيعرض فى الموسم الشتوى. يذكر أن برنامج " The Voice" من أهم برامج المسابقات وأشهرها لاكتشاف الأصوات الغنائية الجميلة.

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