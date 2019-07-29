شاهد .. فتاة تطلب ” بدر آل زيدان ” للزواج

كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 12:49 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة تطلب الزواج من الإعلامي ” بدر آل زيدان ” وتعرض عليه مبلغ كبير من المال كمهر خاص به .

ويظهر في الفيديو صوت الفتاة فقط وتحدثت قائلة : ” يا بدر إن كان لوجين تسوى مليون فأنت تسوى ملايين .. أنا طلبتك للزواج فلا تردني ” .

ثم ظهرت صورة لبدر موضوعة كخلفية لشاشة هاتفها وبدأت في إلقاء رزم من الأموال عليها وهي تقول : ” هذا مهرك ولو إنه قليل بحقك ” .

وقد انتشرت في الأيام القليلة الماضية شائعات حول زواج بدر آل زيدان وكان من ضمنها زواجه من الفنانة البحرينية ” شيلا سبت ” .

Advertisements

ليخرج بدر عن صمته في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر نافيا تلك الشائعات وإنه لا يفكر بالزواج في الوقت الحالي ومتفرغ للعمل فقط وكتب : ” غير صحيح ما أشيع عن نيتي بالزواج حاليا ، وأشكر كل اللي شاركوني كلماتهم الطيبة ومحبتهم على كل حال ” .