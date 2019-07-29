إنجين التان يحتفل بعيد ميلاده الـ40.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان التركي إنجين التان، نجم مسلسل «قيامة أرطغرل» بعيد ميلاده الـ40 في حفل بسيط مع زوجته بأحد المطاعم.

إنجين وزوجته ظهرا في صورة من أجواء الحفل، أمام قالب كيك، بينما يستعد إنجين لإطفاء شموعه، حيث تبادل فانز النجم التركي الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين له مزيد من النجاح والتوفيق بأعماله المقبلة.

Advertisements

إنجين قدم 5 مواسم من المسلسل التاريخي التركي الأشهر حالياً، حيث جسد فيه حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً، منذ بداية عرضه عام 2014، كما تم عرضه في عدة دول عربية وأوروبية.

الموسم الجديد من «قيامة أرطغرل» سيكون من بطولة، النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك»، والذي يعود به إلى الشاشة بعد مسلسله الأخير «حب أعمى».

من ناحية أخرى، يستعد إنجين للعودة للشاشة بمسلسل جديد بعنوان «الرصاصة» من تأليف كرم ديرين و إخراج بوراك ارليل و مراد جان اوغوز، وتدور أحداثه في إطار بوليسي حول قصة حب بحقبة السبعينات، على أن يعرض عبر شاشة FOX أكتوبر أو نوفمبر المقبل.