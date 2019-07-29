خاص- علاء زلزلي وحسام تحسين بك يجتمعان في حفل ببيروت.. هذه تفاصيله

بعد التصويت الذي أجرته شركة MC-International Awards على موقعها الالكتروني، أعلنت الشركة عن الفائزين بجوائز التقدير والتميز لعام 2019 في العديد من المجالات اهمها البلدية، الاقتصادية، الطبية، الاعلامية والجمالية، وذلك في حفل عشاء أقامته MC-International Awards لصاحبها الدكتور فادي شبل، في كازينو لبنان.

تميّز الحفل بحضور عدد من الوجوه الاعلامية والسياسية والفنية، من لبنان وسوريا والمغرب وايران، أبرزها النجم اللبناني علاء زلزلي، الفنان نادي شمالي والفنانة زينات، الممثل شادي مارون والممثلة انّا ماري سلامة، بالاضافة الى الحضور اللافت للنجم السوري القدير حسام تحسين بك، والممثل مصطفى الخاني، ورئيس مجلس ادارة لجنة صناعة السينما والتلفزيون في سوريا الاستاذ بسام المصري وغيرهم.

استُهل الحفل بكلمة لمؤسس شركة MC-International الذي رحّب بالحضور والموجودين من لبنان وكافة انحاء العالم العربي، كما اشار الى ان التصويت في هذه المسابقة جرى على اسس شفافة وبمصداقية كبيرة، مشددا على ان كل من فاز بالجوائز يستحقها وبجدارة.

وبعدها، تم تسليم الفنان علاء زلزلي، الاستاذ بسام المصري، النجم نادي شمالي ميداليات كعربون تقدير لمسيرتهم الفنية واعمالهم المميزة.

أما الرابحين بحسب نتائج التصويت فهم:

المغنية زينات

الممثل السوري القدير حسام تحسين بك

Advertisements

الممثل السوري مصطفى الخاني

المدرب الرياضي شربل ابو خاطر

اكاديمية Helium كأفضل اكاديمية رياضية في لبنان لعام 2019

رئيس بلدسة دوريس نزيه نجيم كأفضل رئيس بلدية

الكاهن حارس الرعية في حراجل طانيوس خليل، المعروف باسم “حارس خليل”

مليحة العرب 2019 الملكة بشرى علمي من المغرب

ملكة جمال ايران في العالم الملكة ليلى احمد علي.

وقد تخلل الحفل وصلات غنائية للفنانين المشاركين الذين أضفوا اجواءً مميزة وادخلوا الفرح الى قلوب الحاضرين.