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هيفاء وهبي تثير الجدل من جديد مع مدير أعمالها

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بيروت - لايف ستايل

  نشر محمد الوزيري، مدير اعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة تجمعهما من كواليس مسلسلها الحرباية عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وظهرت هيفاء وهبي وهي تضع يدها على كتف الوزيري، وعلق هو قائلا: "خدت نضارتي أخدت نضارتها".

وكانت هناك شائعات لاحقت هيفاء وهبي بأنها متزوجة سريا من الوزيري الذي يصغرها في السن، ولكن من جانبه نفى هذه الشائعة مرارا وتكرارا إلا أن ظهورهما سويا يثير الجدل من جديد.

وأعلنت هيفاء وهبي عن إحيائها حفلا غنائيا لأول مرة في جوتنبرج 10 أغسطس المقبل.

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