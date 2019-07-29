أصالة تطرح البوستر الرسمى لألبومها الجديد بعنوان "في قربك"

طرحت المطربة أصالة، البوستر الرسمي لألبومها الغنائي الجديد "في قربك"، المقرر نزوله بالأسواق خلال الأيام المُقبلة، ونشرت أصالة، بوستر الألبوم عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت تعليق على البوستر: أصالة هتكون دايمًا في قربك، انتظروا الألبوم قريبًا.

من ناحية أخرى تخوض أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل.

وكانت آخر أغانى أصالة أغنية "كبير الشوق" التى طرحتها مؤخرًا، والأغنية من كلمات الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح، ويقول مطلع الأغنية: "كبير الـشوق لو تدرى الوَلَه له عهد وله حقوق، على مـن حَنّ وتولَّه.. سهر ليله.. ومسَك زامه، أعَرفك يا بَعَد عمرى جنابك فى السما من فوق، واشوفك يامعالى الحب وغيرى الحب مارامه".

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