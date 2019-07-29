طرح الأفيش الرسمي لفيلم "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض"

كشف القائمون على فيلم "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض"، عن الأفيش الرسمى للعمل، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى يوم 8 أغسطس، من إخراج طارق العريان، وتصدر الخماسى أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم البوستر الرئيسى، والذى لاقى استحسان رواد التواصل الأجتماعى بعد طرحه بدقائق.

وفى سياق متصل حقق البرومو الرسمى للعمل الذى طرحته الشركات المنتجة وعلى رأسها "سينرحى فيلمز" نسب مشاهدات كبيرة، وخطفت مشاهد الأكشن ومطاردات السيارات أنظار الجمهورعند مشاهدة البرومو، لاسيما أنها تم تنفيذها بأحدث التقنيات.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.



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