"إنساي " للأسطورة و المعلم يقترب من 50 مليون مشاهدة في 10 أيام

يقترب كليب "إنساي" للنجمين محمد رمضان، وسعد لمجرد، من الـ 50 مليون مشاهدة في 10 أيام منذ طرحه على موقع يوتيوب، ونال الفيديو أكثر من مليون إعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات الإيجابية عبر الكليب.

وفى سياق متصل، يستعد رمضان لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية في شهر آب/أغسطس المقبل في جدة، ويفاجئ الأسطورة جمهوره السعودى بالعديد من الأغاني التي يقدمها خلال الحفل.

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان، أما آخر أعمال رمضان الفنية، أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبد الواحد.

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