سمية درويش تنتهي من تسجيل أغنية في ألبومها الجديد

انتهت المطربة سمية درويش، من تسجيل أغنية جديدة ولم تستقر على اسمها حتى الآن ولكن تحمل طابع الشعبي وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري، والمقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد.

من ناحية أخرى تواصل سمية درويش حاليًا تسجيل ألبومها الجديد والذي يضم 8 أغنيات، بعد أن تم اختيار الأغنيات التي سيتم تسجيلها، ومن المقرر طرحه الألبوم في إجازة نصف العام.

يذكر آن أخر أعمال سمية درويش كليب "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامي زهران، وتوزيع محمد شفيق، وإخراج نبيل مكاوي، وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التي قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازي بعنوان "واحشني بجد صحيح".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

سمية درويش تشعل المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية

ميادة الحناوي توافق على تحويل قصتها لعمل درامي