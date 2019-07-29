زينة الداودية تغني في مهرجان "جوهرة الموسيقى" في المغرب

تستعد مطربة الأغنية الشعبية المغربية زينة الداودية لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في مدينة "الجديدة"، خلال مشاركتها في فعاليات ثاني ليالي مهرجان جوهرة الموسيقي، وذلك مساء السبت 3 آب/أغسطس. وتعتبر هند الحنونى الشهيرة بلقب زينة الداودية، إحدى رائدات الموسيقى الشعبية المغربية حاليًا، وانطلقت في رحلتها الفنية منذ أكثر من 10 اعوام، وبدأتها بالغوص في غمار موسيقى الراي، ولُقبت بـ"الشابة زينة"، قبل أن تطارد شغفها الحقيقي بفن العيطة أي الموسيقى الشعبية، ومن أشهر أغانيها "سيدتي" "نسمح وماننساش" و"قلبي نداويه"، وخاضت أولى تجاربها باللهجة المصرية عبر أغنية "أنا لو". قد يهمك ايضاً: المطربة المغربية زينة الداودية تُقدّم أغنيتها الحديثة "سيدتي" "الكينج" يقدم أقوى حفلات مهرجان" جرش" والجمهور" الكبير كبير يا منير"

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