"مصطفى قمر يطرح أول أغنيات ألبوم جديد بعنوان "س من الناس

يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح أغنية جديدة بعنوان "س من الناس" وهى من ضمن أغانى ألبوم الجديد، والأغنية من كلمات تامر حسين، و ألحان رامى جمال، وتوزيع توما، ومن المقررأن يتم طرحها الخميس المقبل.

من ناحية أخرى انتهى مصطفى قمر أمس الأول السبت من تصوير إعلان جديد إحدى منتجات العصائر الطبيعة،والذي سيتم عرضه في موسم الصيف الحالى بالأيام المقبلة.

ومن أغانى الألبوم: "س م الناس " كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما ،معجب" كلمات اسامه مصطفي وألحان محمد يحيي وتوزيع توما،"ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام عبد المنعم.

كما يتضمن أغنية "حبيبك اللي تحبه " كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما،"نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل،وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسني،وألحان شريف بدر وتوزيع احمد ابراهيم،"ناوي" كلمات محمد عاطف ،وألحان محمد يحيي، وتوزيع احمد ابراهيم.

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كما يضم الألبوم أغانى "قفلت السكة" كلمات ضحي محمد علي،والحان محمد النادي،وتوزيع عادل حقي،"نفس الإحساس" كلمات حماده السيد،والحان مديح ،وتوزيع طارق حسيب،"نستني خلاص" كلمات محمد الجزار،وألحان جوليو،وتوزيع طارق حسيب،"باب موارب" كلمات اسامه مصطفي،وألحان سامح كريم ،وتوزيع زووم،"سلمي" كلمات حسن عطية،وألحان تامرعلي،وتوزيع وسام عبد المنعم.

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