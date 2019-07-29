نوال الكويتية تحيي حفلًا غنائيا كبيرًا في لندن

تحيي المطربة نوال الكويتية حفلا غنائيا ضخما في العاصمة البريطانية لندن، وذلك يوم السبت 17 آب/أغسطس المقبل، علي أن يبدأ الحفل في التاسعة مساء، في حضورعدد كبير من محبي وعشاقي النجمة الشهيرة .

يذكر أن نوال الكويتية و المٌلقبة بـ " قيثارة الخليج " بدأت مسيرتها الفنية عام 1984 و قدمت عدد من الاعمال الغنائية الناجحة ، ومن أبرزها :" مثل النسيم " و " أكو مثلك " و" انا زعلت " و" قد ما حبيت" و" عيون الناس " وغيرهم .

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