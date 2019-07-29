تحيي المطربة نوال الكويتية حفلا غنائيا ضخما في العاصمة البريطانية لندن، وذلك يوم السبت 17 آب/أغسطس المقبل، علي أن يبدأ الحفل في التاسعة مساء، في حضورعدد كبير من محبي وعشاقي النجمة الشهيرة .
يذكر أن نوال الكويتية و المٌلقبة بـ " قيثارة الخليج " بدأت مسيرتها الفنية عام 1984 و قدمت عدد من الاعمال الغنائية الناجحة ، ومن أبرزها :" مثل النسيم " و " أكو مثلك " و" انا زعلت " و" قد ما حبيت" و" عيون الناس " وغيرهم .
قد يهمك ايضاً:
نوال الكويتية تعتذر عن حفلة موسم الشرقية بسبب أزمة صحية
أحلام ونوال الكويتية تعلنان الهدنة بعد سنوات من المعارك والتراشق اللفظي
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الكويتية تحيي حفلًا غنائيا كبيرًا في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.