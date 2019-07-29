راشد الماجد يحيي حفلًا غنائيًا مع أصيل أبو بكر في السعودية

يحيي النجم راشد الماجد حفلا غنائيا يوم 29 آب/ أغسطس المقبل و ذلك علي مسرح طلال مداح بقرية مفتاحه في ابها في المملكة العربي السعودية ، و يشارك بالحفل المطرب أصيل أبو بكر .
يذكر أن راشد الماجد الذي بدء مسيرته الفنية عام 1984 استطاع أن يحقق شعبية جارفة في الوطن العربي، و من أبرز أعماله " ويلو " و" عطاشى " و " يا كل عمري " و" يا قلبي " و غيرهم .
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