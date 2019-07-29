ماجد المهندس و أصالة في حفل غنائي ضخم في لندن 13 آب

يحيي المطرب ماجد المهندس حفل غنائي في لندن و ذلك يوم الثلاثاء 13 آب/أغسطس المقبل، بحضور عدد كبير من محبي الموسيقي و الغناء .

ومن المقرر أن تشارك ماجد المهندس بالحفل المطربة السورية اصالة التي قدمت عدد هائل من الاعمال الغنائية الناجحة العتي مازالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، ومن أبرز هذه الاغنيات: " يا مجنون " و" ولا تصدق " و" خانات الذكريات " و " بنت اكابر و غيرهم " .

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