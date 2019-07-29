ميغان ماركل تختار 15 امرأة فاعلة لغلاف مجلة فوغ

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""الخليج 365"" من بيروت: اختارت دوقة ساسكس ميغان ماركل 15 امرأة _باعتبارهن ”قوى من أجل التغيير“_ لغلاف عدد شهر سبتمبر القادم من مجلة فوغ البريطانية التي تتولى رئاسة تحريرها شرفياً. وهي أسماء لامعة بعدة مجالات بينها النشطة في مجال تغيّر المناخ جريتا تونبرج ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن والملاكمة رملا علي والممثلة والمدافعة عن حقوق المرأة سلمى حايك، الكاتبة شيماماندا نجوزي أديشي والراقصة الأولى في فرقة الباليه الملكية البريطانية فرانشيسكا هايوارد والعارضة واللاجئة السابقة أدوت أكيش. علماً أن العدد يتضمن أيضا حواراً صريحاً بين ميغان وسيدة الولايات المتحدة الأولى سابقاً ميشيل أوباما ومقابلة مع جين غودل العالمة في مجال سلوك الحيوانات.

الغلاف سيُكشَف للجمهور في 2 أغسطس مع إتاحة العدد الذي استغرق 7 أشهر من عمل "ماركل" مع رئيس التحرير إدوارد إينينفول. ولقد أوضحت في بيان أنها سعت لتوجيه تركيز أكثر أعداد السنة قراءة إلى ”القيم والقضايا والشخصيات التي تؤثر على العالم اليوم“. وأضافت في بيانها: ”أتمنى أن تشعروا من خلال هذا العدد بقوة العمل الجماعي في الاختيار المتنوع للنساء اللاوتي تم اختيارهن للغلاف، وبالإلهام الذي شعرت به، من خلال قوى التغيير التي سيجدونها داخل هذه الصفحات“. وشكرت الفريق المعاون الذي استعانت به لخروج العدد إلى النور.