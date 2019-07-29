شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى تصور أول مشاهدها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة داليا مصطفى تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" أول أمس السبت فى الديكور الرئيسى للعمل فى مدينة الانتاج الاعلامى، حيث غابت داليا عن الأيام الأولى للتصوير لعدم وجود مشاهد لها، والتي تزامنت مع وفاة والدتها التى جعلتها تعلن فترة الحداد عليها.

وانتهى أبطال المسلسل من تصويرأسبوعين من أحداث العمل فى الديكور الأول بمدينة الانتاج الاعلامى وهو عبارة عن بانسيون، وشارك فى المشاهد الفنانين إياد نصار ومى سليم وادوارد وأمانى كمال ومن المقرر أن ينضم لهم باقى الفنانين المشاركين فى البطولة لاحقاً.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.

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