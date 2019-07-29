شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الازرق2" يحصد 16 مليوناً فى 4 أيام..ودور السينما تفتح حفلات إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل فيلم "الفيل الازرق2" بطولة النجوم كريم عبد العزيز ونيللى كريم رقما قياسياً جديدا، حيث حقق 16 مليوناً فى 4 أيام عرض فقط منذ طرحه يوم الخميس الماضى، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، حيث حقق الفيلم 3,091,551 ملايين ليلة أمس الأحد، ويعد ذلك الرقم مقبولآ فى ظل إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، ومن المتوقع أن تتزايد الايرادات خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الفيلم ينافس فى موسم عيد الأضحى المقبل.

وامتلأت معظم قاعات عرض فيلم "الفيل الارزق2" على مستوى الجمهورية، حيث فتح المسئولون على السينما قاعات وحفلات إضافية نظرا للقبول الشديد من الجمهور.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

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"الفيل الأزرق2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

يشار إلى أن "الفيل الازرق2" يعرض حاليا فى دور السينما بدولة الامارات والخليج تزامناً مع عرضه فى مصر .