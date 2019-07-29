كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 11:45 صباحاً - نشر الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي ” أفيخاي أدرعي ” تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” ينعي وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي . وكتب أدرعي في التغريدة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون نودع اليوم الممثل المصري القدير فاروق الفيشاوي الذي رحل عنا بعد صراع مع المرض .. رحمك الله يا ممثلنا القدير ” . لتعلق الإعلامية اللبنانية ” ديما صادق ” على هذه التغريدة مهاجمة إياه وكتبت في سخرية عبر حسابها على ” تويتر ” : ” هيدا الكائن شو الحل معو ؟ ” . وعلق أفيخاي أدرعي على تعليق ديما منتقدا تغريدتها وكتب قائلا لها : ” انت يا ست ديما صادق مش عارفة كيف تعملي شهرة عحسابي .. شو زعجك بالموضوع خصوصا أن الأمر يتعلق بمصر وإسرائيل ” . وأضاف : ” بدك الشهرة وبدك تعملي بلوك كمان .. عجيب أمرك يا ديما ” .

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كانت هذه تفاصيل خبر مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب ” فاروق الفيشاوي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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