امرأة منتقبة تهاجم مسيرة للمثليين في لندن

كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 11:45 صباحاً - نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية مقطع فيديو لسيدة منتقبة تهاجم مسيرة للمثليين في لندن .
وتظهر المرأة في الفيديو وهي تصرخ على أحد الموجودين بالمسيرة وتقول له : ” عار عليك .. الله خلق آدم وحواء وليس آدم وستيف ” .
وألقت قوات الشرطة القبض على المرأة بعد هجومها على شخص ملفوف بعلم مثلي الجنس المعروف والملون بألوان قوس قزح .. وقال متحدث بإسم الشرطة بأن التحقيقات جارية معها .
وأثار الفيديو استياء السكان المحليين واعتبروه نوعا من أنواع الكراهية وعدم احترام حرية الغير .. كما أشاروا إلى الطريقة العنيفة التي اتبعتها المرأة لإيصال رسالتها .
وحقق الفيديو أكثر من 2 مليون مشاهدة وجاءت معظم التعليقات رافضة لموقف السيدة ومدافعة عن حقوق أي فرد في اختيار ميوله الجنسية .
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