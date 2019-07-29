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امرأة منتقبة تهاجم مسيرة للمثليين في لندن

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 11:45 صباحاً - نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية مقطع فيديو لسيدة منتقبة تهاجم مسيرة للمثليين في لندن .

وتظهر المرأة في الفيديو وهي تصرخ على أحد الموجودين بالمسيرة وتقول له : ” عار عليك .. الله خلق آدم وحواء وليس آدم وستيف ” .

وألقت قوات الشرطة القبض على المرأة بعد هجومها على شخص ملفوف بعلم مثلي الجنس المعروف والملون بألوان قوس قزح .. وقال متحدث بإسم الشرطة بأن التحقيقات جارية معها .

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وأثار الفيديو استياء السكان المحليين واعتبروه نوعا من أنواع الكراهية وعدم احترام حرية الغير .. كما أشاروا إلى الطريقة العنيفة التي اتبعتها المرأة لإيصال رسالتها .

وحقق الفيديو أكثر من 2 مليون مشاهدة وجاءت معظم التعليقات رافضة لموقف السيدة ومدافعة عن حقوق أي فرد في اختيار ميوله الجنسية .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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