شاهد .. الشرطة البريطانية تعتدى على وافد عربي حتى فارق الحياة

كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 11:45 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لاعتداء الشرطة البريطانية على وافد عربي بالضرب وركله بالأرجل حتى لقى مصرعه .

وجاء ذلك بعد إلقاء الشرطة البريطانية القبض عليه بسبب مخالفة مرورية حيث قام بوضع سيارته في منطقة ممنوع الوقوف بها .

ويظهر في الفيديو اعتداء الشرطة على الوافد بعد سؤالهم عن سبب اعتقاله ومحاولته مقاومة الاعتداء عليه حتى تمكن من التغلب على أحدهم مما دفع قوات الشرطة إلى الاستعانة بالمزيد حتي يتمكنوا من التحكم به والسيطرة عليه .

واتضح في الفيديو وجود زوجة الوافد والتي أخذت تتوسل للشرطة من أجل تركه موضحة أنه ركن سيارته من أجل التسوق ولكنهم لم يستمعوا لها .. وظلوا يضربون زوجها حتى فارق الحياة .