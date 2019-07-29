عزاء والدة الفنانة عزة بلبع بحضور نجوم التسعينات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم مساء السبت 27 يوليو، عزاء والدة الفنانة المصرية عزة بلبع، والتي رحلت عن عالمنا يوم 23 يوليو، بعد صراع مع المرض.

و حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء للفنانة عزة بلبع، والذي أقيم في مسجد عمر مكرم.

شهد العزاء ظهور عدد من الفنانين الذين غابوا عن الأضواء من فترة طويلة ومنهم:الفنان أشرف سيف، نجل الفنان الكوميدي الراحل وحيد سيف، الذي قدم عدة مسلسلات في فترة التسعينيات من أشهرها “كلام رجالة”.

Advertisements

كما ظهر المطرب أحمد جوهر، أحد أشهر مطربي التسعينيات، الذي اشتهر بأغنيته “هات لي قلبك”.

كما ظهر المذيع والإعلامي أحمد مختار، الذي تألق في برنامج “أماني وأغاني” في فترة التسعينيات، وشارك كضيف شرف في عدد من الأفلام كان أهمها: “ناصر 56”

وشهد العزاء ظهور الفنان هشام المليجي، الذي شارك في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، ومسلسل “العصيان”.