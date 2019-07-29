ايميه صياح تعايد زوجها بقبلة وكلمات مؤثرة – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الممثلة اللبنانية إيميه صياح، عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام”، صورة جميلة عايدت من خلالها زوجها بمناسبة عيد ميلاده. فقد ظهرت ايميه بالصورة التي تجمعها بزوجها، وهي تقبّله على أحد شواطئ جزيرة سيشل الخلاّبة. وعلّقت على المنشور كاتبةً:” عيد ميلاد سعيد يا نور حياتي …أعشقك يا سيّد نجار”.

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