هند البلوشي تُصرّح: لستُ دخيلة على الغناء

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت الفنانة هند البلوشي أنها ليست دخيلة على مجال الغناء، لافتة إلى أنه منذ بداياتها وتحديدًا في مسلسل “الفرية” كانت تغني.

وأضافت البلوشي أن عدد كبير من محبّيها سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو خارجها يطالبونها بأن تهتم بالغناء وتعطيه حيزًا أكبر في حياتها الفنية.

وعلقت الفنانة الكويتية على ما يُقال بحقها من بعض المعلقين على أخبارها وصورها أن هند المغنية “تخرب” على هند الممثلة نجمة الدراما، فأجابت: “أحب أذكّر الناس بأن فنانين كثيرين كانوا يجمعون بين الغناء والتمثيل، والأمثلة كثيرة جدا سواء من أيام جيل عمالقة ورواد الفن أو من الجيل الحالي، وجميعهم نجحوا نجاحًا كبيرًا ولم تؤثر مواهب الغناء على مواهب التمثيل لديهم، بالإضافة الى أن تصنيفي كفنانة في وزارة الإعلام (ممثل مطرب)، فكيف لي أن أعمل مطربة فقط أو ممثلة فقط؟ كل ما يهمني هو أن أقدم فنًا راقيا وأكون مرتاحة وراضية عن أعمالي”.

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وأوضحت هند لصحيفة “الأنباء” الكويتية أنه ليس لديها أية مشكلة مع الهجوم الذي قد تتعرض له عبر مواقع التواصل، مشيرة إلى أنه إن كان عدوّها في مواجهتها لأنها صريحة وتقول الحق، فليبقى عدوّها حتى آخر نفس.

ولفتت إلى أن هناك الكثير ممن يكره نجاحها، مشددة على أنه أي إنسان ناجح معرض لتلك المشاعر السلبية، موجهة رسالة للكارهين بالقول: “يا ليت تصيرون نفسي”.

كما تحدثت الفنانة عن مقولة “الممثلة الخليجية تعاني من تجريح النقاد”، وقالت: “مقولة صحيحة جدا، بل الممثلة على مستوى الوطن العربي دائما في مرمى سهام النقاد، وضحية لنظراتهم الجارحة، لذا فأنا إذا تحدثت بشكل نقدي لن أتطرق إلى الفنان، فالعمل الفني مجموعة من العناصر تقدم إبداعا، لكن في الآونة الأخيرة كل النقد صب على الفنانين دون غيرهم”.