بـ7.67 مليار دولار.. ديزني تحقق أرباحا قياسية في 2019

تفوقت ديزني على نفسها مجددا بعد أن حطمت رقما قياسيا في إيرادات عالم الإنتاج السينمائي محققة أرباحا تقدر بـ7.67 مليار دولار خلال 2019، منها 5.09 مليار دولار جُمعت خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعود نجاح ديزني هذا العام لـ3 من أفلامها التي تخطت إيرادات كل منها 1 مليار دولار عالميا، أهمها فيلم مارفل، Avengers: Endgame، الذي تجاوزت أرباحه 2.79 مليار، حيث أزاح فيلم Avatar من عرش أعلى الأفلام أرباحا.





وبهذه الأرباح حطمت ديزني رقمها السابق المسجل باسمها عام 2016؛ حيث بلغت أرباحها آنذاك 7.1 مليار دولار، كما شهد 2019 المرة الأولى التي تتخطى بها الأرباح العالمية لأحد استوديوهات هوليوود حاجز الـ5 مليارات دولار.

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وأنعشت ديزني رصيدها بإعادة إنتاج بعض من كلاسيكياتها بنسخ جديدة حية، كفيلم علاء الدين الذي فاقت أرباحه التوقعات متجاوزةً عتبة المليار الأسبوع الماضي، إضافة لفيلم The Lion King والذي حقق 962.7 مليون خلال أسبوعين فقط من عرضه.





ووسعت 2019 الفجوة بين ديزني ومنافسيها بما يقدر بـ5 مليارات دولار، فأرباح الاستوديوهات التي تليها مباشرة كانت من نصيب وارنر برذرز وتقدر بملياري دولار فقط.

ولا يزال عشاق عالم ديزني على موعد مع باقة من أفلام ديزني التي يُتوقع أن تزيد من إيرادات واحدة من أشهر استوديوهات هوليوود وأعرقها منها، أبرزها: "Frozen 2" و"Star Wars: The Rise of Skywalke" والمقرر طرحهما نهاية 2019.



