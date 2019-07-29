والدة الممثل وسام صباغ في ذمة الله

Jul 29, 2019
توفيت السيدة ناديا صبحي الطويل، والدة الممثل اللبناني وسام صباغ اليوم الاثنين، 29 تموز الجاري.
يصلى على جثمانها الطاهر يوم الثلاثاء في 30 تموز الجاري، الساعة الواحدة ظهراً، في جامع الخاشقجي حيث توارى الثرى في جبانة الشهداء.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده واليوم الثاني في منزل الفقيدة الكائن في منطقة طريق الجديدة، مقابل جامع الامام علي، بناية الصباغ، الطابق الارضي.
واليوم الثلث للرجال والنساء يوم الخميس 1 آب في قاعة خليل الهبري، جامع الخاشقجي وذلك من الساعة الرابعة عصرًا لغاية الساعة السابعة مساء.
أسرة موقع “الخليج 365” تتقدّم بأحر التعازي من الممثل وسام صباغ وعائلته.
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