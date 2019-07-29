أمبر هيرد على البحر غير مكترثة بإتهامات جوني ديب لها

في الوقت الذي أتهم فيه النجم السينمائي جوني ديب زوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد بالاعتداء عليه موجهاً اتهاماً اليها بالتعدي عليه والتسبب في حدوث إصابات بالغة له، بعد إن قامت بإطفاء سجائر فى وجهه والقت عليه زجاجة تسببت في إصابة بالغة في يده وذلك أثناء تواجدهما سويا في أستراليا عام 2015.

رصدت عدسات الكاميرات أمبر هيرد وهي تستمتع بوقتها على أحد الشواطئ في ايطاليا غير مكترثة بإتهامات زوجها السابق لها.

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وكان “ديب” و”هيرد” قد توصلا الى تسوية طلاق في بداية عام 2017 بعد أشهر من مزاعم هيرد التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة عن تعرضها للعنف بالمنزل في مقابل مزاعم ديب بالابتزاز المالي.

وكانت هيرد قد رفعت دعوى الطلاق في مايو/أيار 2016 بعد 15 شهرًا من الزواج، وحصلت بعد ذلك بأيام على أمر تحفظي مؤقت ضد ديب.

وقالت في وثائق الدعوى إن ديب كان يسيء إليها خلال الزواج، وإن هذا الأمر بلغ ذروته خلال مشادة في مايو/أيار حيث قذف هاتفا محمولا في وجهها وحطم بعض الأشياء في شقتها.

ونفت محامية عن ديب مزاعم الإساءة هذه، ودافعت بأن هيرد “تحاول الحصول على تسوية مالية سابقة لأوانها من خلال الزعم بتعرضها للإساءة”.