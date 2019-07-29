"اسطنبولي" يُطلِق مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت جمعية تيرو للفنون وادارة مسرح إسطنبولي عن إقامة الدورة الأولى من "مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي" المقررة في الفترة الممتدة من 26 ولغاية 29 أكتوبر القادم وذلك في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور، مشيرةً إلى فتح باب الترشيحات لاستقبال العروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان حتى 30 سبتمبر القادم .

اسطنبولي

وقال الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي مؤسس المسرح الوطني اللبناني: "إن الهدف من المهرجان هو الحفاظ على الموروث الشفوي والمحافظة على التراث والهوية والفن الحكواتي والعمل على تمريره للأجيال." موضحاً أن "المهرجان سيشكل تظاهرة فنية لتبادل تجارب وممارسات تراثية مختلفة بين بلدان متعددة، بهدف تسليط الضوء على أهمية اللغة العربية الفصحى في الوطن العربي والحفاظ عليها وإعادة تأهيل فنّ الحكاية الشعبية والتراث الشعبي وتسويقه بين الأجيال الجديدة" .

وأضاف: "سيقام بالتوازي مع عروض المهرجان مقهى للحكاية. وهو عبارة عن فضاء يجمع الحكواتيين ببعضهم البعض، لتبادل التجارب ونقل المعارف، وحثّ الرواة على ضرورة تسجيل قصصهم الشعبية لدى منظمة اليونيسكو كتراث شفهي. كما ستُقام عروضاً موازية لطلاب المدارس وفي الساحات والمكتبات العامة لتسليط الضوء على القراءة وسرد القصص التقليدية ورواية السّير الشعبية في الزمن القديم، بالإضافة الى إقامة ورش للأطفال حول تأليف حكايات من إنتاجهم الخاص، وتدريبهم على الصوت والأداء وكيفية الالتفات إلى الجمهور وعلى الملابس الملائمة لفن مسرح الحكواتيين بإشراف مدربين وحكواتيين محترفين".

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يشار إلى أن فريق مسرح إسطنبولي ساهم بكسر المركزيّة الثقافية وأحدث تغييراً ثقافياً وفنياً مهماً عبر فتح السينمات المقفلة وإقامة المهرجانات وإطلاقه "باص الفنّ والسلام" للعروض الجوّالة مما ساهم في تعزيز الثقافة ونشر الفنّ في مختلف المناطق المهمشة. علماً أن "جمعية تيرو للفنون" تعمل على إعادة فتح المنصّات الثقافية في لبنان، من "سينما الحمرا" في مدينة صور و"سينما ستارز" في مدينة النبطية و"سينما ريفولي" التي تحولت إلى المسرح الوطني اللبناني، أول مسرح وسينما مجانية في لبنان، منصة ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية شهدت على إقامة المهرجانات المسرحية والسينمائية والموسيقية والكرنفالات والورش التدريبية.

يُذكر من بين الأعمال المسرحية التي قدّمتها فرقة مسرح إسطنبولي: "قوم يابا"، "نزهة في ميدان معركة"، "زنقة زنقة"، "تجربة الجدار"، "البيت الأسود"، "هوامش"، "الجدار"، "حكايات من الحدود"، "مدرسة الديكتاتور"، "محكمة الشعب". كما وشاركت الفرقة في مهرجانات محلية ودولية، وحصدت على جائزة أفضل عمل في مهرجان الجامعات في لبنان، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان "عشيّات طقوس" في الأردن، وتعتبر مسرحية تجربة الجدار أول عمل عربي يدخل في المسابقة الرسمية لـ"مهرجان ألماغرو" في اسبانيا.