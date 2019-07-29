شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يستقبل طلبات الاعتماد للدورة الثالثة من منصة الجونة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان الجونة، صباح اليوم الاثنين، فتح باب التقدم للحصول على الاعتماد الخاص بالدورة الثالثة لمنصة الجونة السينمائية، وتقبل طلبات الاعتماد من المحترفين العاملين فى مجال صناعة السينما، وشركات الأفلام، ومؤسسات السينما، والمؤسسات الثقافية، ومن المقرر أن تقام أنشطة منصة الجونة السينمائية فى الفترة ما بين 21 وحتى 26 سبتمبر من خلال موقع المهرجان.

وتهدف منصة الجونة السينمائية لخلق مساحة إبداعية للأشخاص، والأسواق السينمائية، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من مهرجان الجونة السينمائى، المنصة هى فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام العرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفنى والمالى اللازم.

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وتقدم منصة الجونة السينمائية مبادرتين، هما منطلق الجونة السينمائى، وجسر الجونة السينمائى، واللذين يقدمان، بالإضافة إلى الجوائز المالية، فرصًا متنوعة للتعلم من خلال ورش لصناعة الأفلام، وحلقات نقاش، وطاولات مستديرة، ومحاضرات لخبراء فى مجال صناعة السينما.

هذا العام، تمنح منصة الجونة السينمائية 175 ألف دولار أمريكى للمشاريع الفائزة فى مرحلة التطوير، والأفلام فى مرحلة ما بعد الإنتاج ويتم توفير الجوائز من قِبل مهرجان الجونة السينمائى، وشركائه، ورعاته بوجود عروض الأفلام المثيرة، والأنشطة المُخطط لها فى الدورة الثالثة من المهرجان، والتى تقام فى الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر.

ويحصل خبراء الصناعة المعتمدون على حق دخول عروض الأفلام، وجلسات عرض مشاريع الأفلام، وحفلات الجوائز، بالإضافة إلى محاضرات جسر الجونة السينمائى، وحلقات النقاش، والورش المُقامة من قبل خبراء الصناعة الإقليميين والعالميين.