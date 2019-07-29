شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية أصالة "كبير الشوق" تقترب من 2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب أغنية "كبير الشوق" للنجمة أصالة من 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها يوم 6 يوليو على موقع يوتيوب، حيث نالت الأغنية إعجاب جمهور أصالة فى مصر والوطن العربى.



الأغنية من كلمات الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح، ويقول مطلع الأغنية: "كبير الـشوق لو تدرى الوَلَه له عهد وله حقوق، على مـن حَنّ وتولَّه.. سهر ليله.. ومسَك زامه، أعَرفك يا بَعَد عمرى جنابك فى السما من فوق، واشوفك يامعالى الحب وغيرى الحب مارامه".

وكانت آخر أغانى أصالة أغنية "بنت أكابر" التى طرحتها مؤخرا وحققت أكثر من 20 مليون مشاهدة، وهى من كلمات أبو نعمة، ألحان محمود الخيامى، وتوزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.