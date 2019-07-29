شكرا لقرائتكم خبر عن مارك ولبيرج يجسد دور البطولة في فيلم Arthur the King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركة المنتجة للفيلم الجديد الذى يأتى بعنوان Arthur the King، على اختيارهم الممثل العالمى "مارك ولبيرج " لبطولة الفيلم المقتبس عن الرواية الشهيرة Arthur: The Dog.

ومن المقرر إن يبدأ تصوير الفيلم الجديد فى الفترة المقبلة على إن يعرض منتصف العام القادم فى دور العرض السينمائى، والذى سيلعب فيه ولبيرج دور البطولة، وسيكون من تأليف مايكل ليوناردو.





وتدور أحداث الفيلم الجديد حول قائد فريق سباق سيارات سويدي، التقى بالكلب الضال الجريح خلال سباق لمسافة 400 ميل عبر غابات الإكوادور، وسرعان ما نشأت علاقة صداقة بينهما بعد أن قام بإطعامه، مما دفع الكلب لمتابعة الفريق أثناء رحلته عبرأصعب التضاريس فى الغابات، ومن ثم قرر فريق السباق تبني الكلب واعادته للسويد بعد إنتهاء السباق.