محمد ثروت لـ"الخليج 365": أنا "حرامي" مع حمدي الميرغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان محمد ثروت إنه يواصل تصوير دوره في فيلم "ديدو" بعدة مناطق في القاهرة، بعد أن أنهى ما يقرب من 30% من مشاهده في العمل.

وأضاف ثروت، لـ"الخليج 365"، أنه يجسد دورًا كوميديًا في الفيلم، من خلال شخصية شقيق حمدي الميرغني، وهما لصان يتفقان على سرقة أحد الأماكن، ويتعرضان لعدة مواقف كوميدية.

وتابع، أنه يتعاون للمرة الثانية مع زميله كريم فهمي بعد فيلم "علي بابا"، والتجربة الثانية مع المخرج عمرو صلاح، وليست التجربة الأولى التي يتعاون فيها مع المنتج محمد السبكي.

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وأضاف أن هذا الفيلم تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة له عما قدمه من أدوار سابقة في السينما.

وعن حصر المخرجين له في أدوار الكوميديا، قال: "الموضوع يتوقف على أني حريف في حتتي، عشان كدا بلعبها صح والكوميديا أصعب من التراجيدي".

"ديدو" من بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمي، وهشام ماجد، وشيكو، وغيرهم، ومن إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، وسيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.​