عملت مدرسة لغات.. وهذه مواصفات فتى أحلامها.. حكايات هنادي مهنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة الشابة هنادي مهنا بعيد ميلادها الـ21، وفي التقرير التالي معلومات عن حياتها وأهم أعمالها

1- هي ابنة الموسيقار هاني مهنا نقيب الموسيقيين الأسبق، ووالدتها فرنسية الجنسية.

2- درست إدارة الأعمال في إسبانيا، ودرست هندسة الصوت في إحدى الجامعات هناك.

3- قدمت مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في دورته الـ11 عام 2014، وكانت وقتها بعمر 16 سنة.

4- عملت فترة في الإعلانات بإحدى الشركات الكبرى.

5- عملت بالتدريس قبل تقديم دورها الأول، وكانت مدرسة للموسيقى واللغتين الفرنسية والإنجليزية.

6- سيطرت عليها حالة من الحزن الشديد، خلال تشييع جنازة الراحل فاروق الفيشاوي، وظهرت مرتدية الحجاب، ومنهارة من البكاء حزنًا على فراقه.

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7- أكدت هنادي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها لن تحتفل بعيد ميلادها هذا العام بسبب وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، وأضافت: "الراحل فاروق الفيشاوي كانت تربطني به علاقة قوية جدًا، وكان صديق مقرب جدًا من والدي الموسيقار هاني مهنا".

8- كشف والدها في مداخلة هاتقية مع برنامج "واحد من الناس" من تقديم الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة "النهار"، أنه فخور بابنته الممثلة الشابة هنادي مهنا، بعد نجاحاتها في مسلسلات رمضان الماضي، ومازحها على الهواء ليطلب تحديد موعد معها.

9- قالت خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي عبر فضائية "النهار"، إنها تتمنى الارتباط برجل شهم وجدع وكريم وناجح في كل ما يفعله وطيب ووضعت في المرتبة الرابعة شرطًا أساسيًا بقولها: "أتمنى يكون طويل عشان مش هبطل ألبس كعب ويكون شرقي جدًا"، موضحة أن شخصية الرجل هي أكثر ما يشدها له عن مظهره الخارجي.

10- تعرضت هنادي لحادث سير أدى لتهشم الجزء الأمامي من سيارتها، ونشر صور الحادث والدها، عبر صفحته الشخصية في "فيس بوك"، وعلق قائلًا: "حمدا لله على سلامة بنتي هنادي".

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