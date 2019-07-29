تراند اليوم : طرائف في عزاء الفيشاوي.. نجله يصر على تقبيل رأس فنان شهير .. وشعبان عبد الرحيم يبهر الكل...

شهد عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عددًا من المواقف الطريفة وغير المتوقعة في مناسبات كهذه.

و تفاجأ جميع الحضور في عزاء الفنان فاروق الفيشاوي بالأزياء غير المتوقعة التي ارتداها الفنان شعبان عبد الرحيم أثناء حضوره لتأدية واجب العزاء.

و ارتدى شعبان بنطلون أسود وجاكيت أسود فضلا عن تيشيرت أسود ، مبتعداً

تماما عن تلك الأزياء الملونة التي اعتاد أن يرتديها في جميع المناسبات.

فيما شهد عزاء الفنان فاروق الفيشاوي موقفا طريفا جمع بين نجله الفنان أحمد الفيشاوي ، والفنان أحمد السقا.

Advertisements

وحرص السقا على تقديم واجب العزاء للفيشاوي الصغير ، لكن الأخير لم يتمالك نفسه واحتضنه وقام بتقبيل رأسه خلافا لجميع الفنانين.

موقف آخر حدث خلافا للمتوقع ، حيث أصر المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي على حضور عزاء "الفيشاوي" رغم حالة العزلة التي دخل فيها منذ أشهر.

ورحل الفنان فاروق الفيشاوي عن دنيانا فجر الخميس الماضي عن عمر يناهز 67 سنة بعد صراع مع السرطان.