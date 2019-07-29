سميرة سعيد تغني بالفصحى على ألحان مديح محسن

كشف الملحن مديح محسن عن تعاونه مع الديفا سميرة سعيد، ضمن الألبوم الجديد المقرر طرحه الفترة المقبلة.
حيث يشارك بأغنية بالفصحى من ألحانه، وكلمات الشاعر نور الدين محمد، ولم يصرح باسم الأغنية حتى الآن لتكون مفاجأة للجمهور.
جدير بالذكر، أن "مديح" يشارك خلال الموسم الصيفي الحالي ضمن ألبومات كل من النجوم: "مصطفى قمر، سميرة سعيد، محمد محيي، رامي صبري، فريق واما، محمد محسن".
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