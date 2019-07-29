نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 3 دقائق مضت التعليقات على نيكول كيدمان ببدلة تشارلي تشابلن في أحدث ظهور مع ابنتيها – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: عادت الممثلة الأسترالية “نيكول كيدمان” من عطلتها الشتوية التي بدأتها في منتصف يوليو الجاري، حيث كانت برفقة زوجها المطرب الأسترالي “كيث أوربان” وعائلته، في ناشفيل بولاية تينيسي الأسترالية.

وشوهدت النجمة العالمية برفقة ابنتيها “صن داي روز” 11 عامًا، و”فيث مارغريت” 8 أعوام، أثناء سيرهم في الصالة الرئيسية بمطار سيدني للتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقيم “كيدمان” بشكل دائم.

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تألقت “كيدمان” 52 عامًا، بإطلالة تشارلي شابلن الشهيرة، في بدلة وحذاء كلاسيكيين وقبعة سوداء، ونظارة شمسية كبيرة الحجم، وأكملت إطلالتها الكلاسيكية بضفائر صفراء قصيرة، بينما كانت تحمل حقيبة ضخمة.

في الفترة الأخيرة، زعمت بعض التقارير عن رغبة “كيدمان” في تبني طفل آخر إلى جانب ابنتيها من زوجها الحالي “كيث” 51 عاما، وطبقًا لمصدر مقرب من الزوجين، فإنهما يرغبان في أن يصبحا آباء مرة أخرى.