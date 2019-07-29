نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 7 دقائق مضت التعليقات على بيونسيه تتألق بإطلالة الياقوت الأحمر – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: تألقت النجمة الأمريكية “بيونسيه” في أول ظهور لها بعد جولة حضور العروض الأولى لفيلمها “The Lion King- الملك الأسد” بإطلالة الياقوت الأحمر في ثوب تم تصميمه لها بشكل خاص ضمن مجموعة والتر لـ”زيرينا أكيرز”.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” أن “بيونسيه” 37 عامًا، كانت برفقة زوجها المطرب الأمريكي “جاي زي” أثناء حضورها حفل عيد ميلاد ابنة شقيقتها “تيانا” في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث استمتع الزوجان برفقة عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.

أسدلت “بيونسيه” ستار الجمال حيث اختارت ثوبًا أحمر رائعًا مرصعًا بالياقوت، في إطلالة جريئة بشكل لا يصدق، وأكملت إطلالتها بمجموعة مجوهرات ماسية تتناسق مع السهرة الكلاسيكية.

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وأضافت أغاني The Run The World المزيد من التألق في مظهرها الساحر مع طوق برقوقي رقيق ومجموعة مختارة من المجوهرات الماسية الفخمة.

على الرغم من عدم وضوح ما إذا كانت بيونسيه، وزوجها من قاما بتنظيم الحفل؛ إلا أن “تيانا” تستمتع على الدوام بحفلات عيد ميلادها بحضور شقيقة والدتها الكبرى وزوجها، ففي عام 2014، استأجر الزوجان ملعب K1 Speed ، للاحتفال بعيد ميلادها الـ16.