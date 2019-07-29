بريانكا شوبرا تنهي احتفالات ذكرى ميلادها بإطلالة غريبة! – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: ودعت النجمة الهندية “بريانكا شوبرا” الاحتفالات الصاخبة لذكرى ميلادها السابع والثلاثين، وعادت برفقة زوجها المطرب الأمريكي “نيك جوناس”، إلى منزلهما في مدينة نيويورك الأمريكية.

ونشر تقرير لموقع “ديلي ميل”، عددا من الصور للنجمة أثناء عودتها، حيث وضعت يديها بيد زوجها أثناء سيرهما في مطار جون كينيدي، قبل خروجهما من المطار للتوجه إلى المنزل بعد انتهاء عطلة كبيرة، واحتفالات فخمة على متن يخت في ميامي.

وتألقت “شوبرا” الفائزة بلقب ملكة جمال العالم، في ثوب وردي، وزوج من الأحذية المفتوحة باللون الأسود، ونظارة شمسية بإطارات بيضاء، في إطلالة غريبة إلى حد ما، بينما اختار زوجها أحذية رياضية وملابس مريحة لرحلة العودة.

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وتزوجت “شوبرا” من “جوناس” في حفل زفاف أسطوري، استمر لمدة 3 أيام، وتم تصنيفه على أنه الزفاف الأكثر فخامة في عام 2018.

وفي الأيام القليلة الماضية، خرج الزوجان في عطلة للاحتفال بذكرى ميلاد “شوبرا” الـ37، وتابعتهما وسائل الإعلام لحظة بلحظة، في الرحلة التي شملت قضاء الكثير من الوقت على متن يخت خاص على شواطئ ميامي.