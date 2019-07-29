“وعد” تثير الجدل بإطلالتها الجديدة – بالصور والفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الفنانة السعودية وعد، جدلًا بإطلالة جديدة فاجأت جمهورها، عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستجرام”، حيث قصت شعرها على طريقة “رستا”، وصبغته باللون الأصفر.

وأطلت “وعد” باللوك الجديد من خلال مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تؤدي أغنية: “قاعد على قلبك”، التي طرحتها بداية العام الجاري.

وعلقت “وعد” على الفيديو: “‏لا تحاول تغيير أحد.. ابحث عن الأرواح التي تشبهك منذ البداية”.

وقبل ذلك، شاركت “وعد” جمهورها بمجموعة من الصور، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وتمارس التمارين الرياضية في الجيم. وعلقت: “واستعداد للسفر عملت شعري كذا، لا سشوار ولا رطوبة تفضحنا، قعدت ٣ ساعات تعمله بس حبيته، وش رأيكم ‫وعد”.