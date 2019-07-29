راشد الماجد لمهنيئه بيوم ميلاده: يا أغلى ناسي

متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم راشد الماجد جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام” بمقطع مصور وجّه من خلاله رسالة شكر لكل من هنأه بيوم ميلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الماجد في المقطع المصور: “ألف شكر لكل محب ولكل من هنأني بعيد ميلادي، أحبكم.. راشد الماجد”، وعلق على ما نشره قائلًا: “شكراً لكل محب.. ربي لا يحرمني حبكم ودعمكم لي يا أغلى ناسي”.

يشار إلى أن الفنان راشد الماجد طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “بترجعين”، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، والمتاجر الرقمية.

والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبد الله، وتوزيع عدنان عبد الله، وتقول كلماتها “ترجعين لو قلتلك، وإني أحبك للأبد، بترجعين لو جيتلك، بكره على آخر وعد، أركض ورى ظلك بجيك، أركض ولا احصل أحد، طول خريف أيامنا، طول وأنا صبري نفد، ماحسني فاقد حبيب”.