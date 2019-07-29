نجاح كبير لأغنية كارول سماحة الجديدة في مصر

متابعة بتجــــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة حصد أصداء أغنيتها الجديدة “انشالله” التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتحتلّ الأغنية المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي في سباق الأغاني العربية الأكثر طلبًا من الجمهور عبر أثير إذاعة “نجوم اف ام” في مصر.

وقد شاركت كارول سماحة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالخبر السعيد حيث كتبت: “للأسبوع الثاني أغنيتي (انشالله) في المرتبة الأولى عبر إذاعة (نجوم اف ام) في مصر”.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “انشالله” هي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.

لمشاهدة فيديو أغنية “انشالله”: